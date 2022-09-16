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رياضة
خبر سيء لجماهير ريال مدريد قبل الديربي
Lebanon 24
16-09-2022
|
02:00
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ليست مؤكدة مشاركة نجم ريال مدريد كريم بنزيمة في ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد الأحد، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ بمباراة أمام سلتيك الاسكتلندي الأسبوع الماضي.
ولم يتدرب بنزيمة مع زملائه حتى الخميس، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية.
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وبعد فوز ريال مدريد على لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، قال المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي إن مشاركة بنزيمة في قمة العاصمة مرهونة بعودته للتدريبات السبت.
لكن بنزيمة لن يكون الغائب الأوحد عن الديربي، إذ أن زميله لوكاس فاسكيز لن يتمكن من المشاركة أيضا، بينما إيدر ميليتاو عائد لتوه من إصابة بإجهاد عضلي.
المصدر: سكاي نيوز
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