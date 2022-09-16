رونالدو يحرج إحدى معجباته ويبقيها في حالة ذهول!

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وضع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو إحدى معجباته في موقف محرج، عندما رفض التقاط صورة "سيلفي" معها عقب مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي.وكان رونالدو يغادر ملعب المباراة نحو غرف خلع الملابس بين شوطي اللقاء، الذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين وشهد تسجيل النجم البرتغالي أول أهدافه هذا الموسم.وبينما هو في طريقه إلى ممر يقود إلى غرف خلع الملابس، اقتربت من رونالدو واحدة من العاملات في الجهاز الطبي للملعب طلبا لصورة "سيلفي"، إلا أن المهاجم رفض طلبها وأبعد يدها عنه ومضى في طريقه.وأدى تصرف رونالدو إلى حالة من الذهول على وجه معجبته.