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رياضة

بيع قميص مايكل جوردان بـ10 ملايين دولار

Lebanon 24
16-09-2022 | 11:00
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كشفت دار "سوذبير" للمزادات أن قميصا لأسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بيع بالمزاد بقيمة عشرة ملايين دولار.

وذكرت "سوذبيز" أن قميص جوردان أصبح أغلى تذكار رياضي في التاريخ، وهو القميص الذي ارتداه في المباراة الأولى في سلسلة مباريات الدور النهائي في دوري السلة الأميركي عام 1998، وهو موسم "الرقصة الأخيرة".
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(العربية)
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