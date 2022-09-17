فينسيوس يتعرض لتهديد وهجوم عنصري بسبب الرقص.. ونجوم البرازيل تردّ!

حذر قائد أتليتكو مدريد كوكي ريسوريكيون، مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، من الرقص إذا سجل هدفاً في شباكهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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وقال كوكي: "إذا رقص، وهذا ما سيريد فعله. لا أدري ما إذا كان سيتم فهم الأمر أو لا، كل شخص له طريقته في الاحتفال كما يريد.. لكن ستحدث مشكلة بالتأكد".

وسيلعب "ديربي" العاصمة الإسبانية بين فريقي ريال مدريد وجاره أتلتيكو الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تقف التصريحات بحق فينيسيوس عند حد كوكي، إذ شارك الناقد التلفزيوني الإسباني بدرو برافو في انتقاد اللاعب إلى حد التجريح، معتبراً أن هذا الاحتفال ينم عن عدم احترام المنافس، وشبه تصرفاته بسلوك "القرود".

ليعود بعدها برافو ويعتذر عبر تغريدته، ويؤكد أنه أساء استخدام التعبير، قائلاً: "أريد أن أوضح أن تعبير يلعب كالقرد الذي أسأت استخدامه لوصف رقصة فينيسيوس احتفالاً بالتسجيل كان مجازياً. ونظراً لأنني لم أقصد الإساءة لأحد، فأنا أعتذر من كل قلبي. عذراً".

واستفزت تصريحات كوكي، زملاء فينيسيوس في منتخب البرازيل، فرد نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على صفحته على موقع "إنستغرام": "أرقص يا فيني.. راوغ وأرقص وكن كما أنت. أنا سعيد بك. إصعد إلى القمة يا فتاي، سنرقص مع الهدف القادم".

ومن جهة أخرى، فإن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلييه أظهر دعمه للنجم الشاب فكتب على تويتر: "كرة القدم متعة. إنها رقصة. حفلة حقيقية. رغم أن العنصرية لا تزال موجودة، فلن نسمح لها بأن تمنعنا من مواصلة الابتسام. سنواصل مكافحة العنصرية بهذه الطريقة، النضال من أجل حقنا في السعادة".

كما دعم رافينيا المنتقل حديثاً إلى برشلونة الإسباني الغريم التقليدي للريال مواطنه فينيسيوس قائلاً : "أريد أن أراك ترقص، أريد أن أرى فرحك".

وحرض قلب دفاع السيليساو المخضرم تياغو سيلفا مواطنه على مواصلة رقصته. وكتب: "لا تدع أحداً يسلبك فرحتك".

المصدر: WINWIN