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رياضة

بعد الخسارة.. لاتسيو يعيد ثمن تذاكر مباراة ميتييلاند للجماهير

Lebanon 24
17-09-2022 | 05:00
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اتخذت إدارة نادي لاتسيو قرارًا تاريخيًا بعد مباراة فريقها الأخيرة ضد نظيره ميتييلاند الدنماركي ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

 
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وكان لاتسيو قد حل ضيفًا على ميتييلاند وتعرض الفريق لهزيمة تاريخية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

 
 

وقررت الإدارة بحسب بيان صادر عن النادي، أن ترد سعر تذكرة المباراة كاملة لكافة الجماهير التي سافرت خلف النادي إلى الدنمارك لمشاهدة المواجهة التي انتهى بها الأمر بإحباط كبير.

 
 

وأكد البيان أن كل شخص من ضمن الـ ٢٢٥ مشجعًا الذين دخلوا لملعب النادي الدنماركي سيحصلون على سعر التذكرة كاملًا.

 
 

وكتب النادي: "لاتسيو سيقوم بدفع تعويض عن سعر تذكر مباراة ميتييلاند للـ ٢٢٥ مشجعًا الذين تواجدوا في الدنمارك يوم الخميس".

 
 

وكانت الهزيمة مفاجأة بالنسبة للجماهير في ظل تقديم لاتسيو لمستويات طيبة في الدوري وفوزه في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات على فينورد بأربعة أهداف لهدفين.

 
المصدر: Goal
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