12 لاعباً في قائمة لبنان من الأنصار والنجمة والساحل

أعلنت أندية الأنصار والنجمة وشباب الساحل، عن المراسلة القادمة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بشأن استدعاء بعض اللاعبين للانخراط في معسكر منتخب لبنان.

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وينخرظ منتخب لبنان الأول بمعسكر مغلق، خلال الفترة من 19 وحتى 27 أيلول الجاري في بنشعي داخل لبنان.

وأعلنت بعض الأندية عن القوائم المستدعاة لديها، حيث يمثل النجمة 7 لاعبين وهم: حسن كوراني ومهدي الزين وماهر صبرا وقاسم الزين وخليل بدر وعلي السبع وسعيد عواضة.

واستدعى الاتحاد اللبناني، 4 لاعبين من الأنصار، وهم: حسن معتوق وكريم درويش ونصار نصار ونادر مطر، ومن فريق شباب الساحل: زين العابدين فران.