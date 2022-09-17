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رياضة

12 لاعباً في قائمة لبنان من الأنصار والنجمة والساحل

Lebanon 24
17-09-2022 | 08:00
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أعلنت أندية الأنصار والنجمة وشباب الساحل، عن المراسلة القادمة من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بشأن استدعاء بعض اللاعبين للانخراط في معسكر منتخب لبنان.

 
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وينخرظ منتخب لبنان الأول بمعسكر مغلق، خلال الفترة من 19 وحتى 27 أيلول الجاري في بنشعي داخل لبنان.

 

وأعلنت بعض الأندية عن القوائم المستدعاة لديها، حيث يمثل النجمة 7 لاعبين وهم: حسن كوراني ومهدي الزين وماهر صبرا وقاسم الزين وخليل بدر وعلي السبع وسعيد عواضة.

 

واستدعى الاتحاد اللبناني، 4 لاعبين من الأنصار، وهم: حسن معتوق وكريم درويش ونصار نصار ونادر مطر، ومن فريق شباب الساحل: زين العابدين فران.

 
المصدر: كوورة
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