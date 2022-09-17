برشلونة "يحصن" لاعبه المغربي

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أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة قام بتحصين لاعبه المغربي الشاب، شادي رياض، بعقد جديد يمتد حتى عام 2024.ويبلغ شادي رياض من العمر 19 عاما، ويلعب في مركز مدافع المحور، وقدم مستويات قوية مع فريق الرديف لبرشلونة خلال منافسات الموسم الحالي.وكشفت صحيفة "سبورت" عن تصعيد 5 لاعبين للفريق الأول "للبلوغرانا"، من بينهم شادي رياض، بعد تمديد عقودهم لفترة إضافية.وانضم اللاعب المغربي الشاب إلى صفوف برشلونة عام 2019، قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني، الذي بدأ معه مسيرته الكروية.