Advertisement

رياضة

برشلونة "يحصن" لاعبه المغربي

Lebanon 24
17-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-991525-637990176867756545.jpg
Doc-P-991525-637990176867756545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة قام بتحصين لاعبه المغربي الشاب، شادي رياض، بعقد جديد يمتد حتى عام 2024.

ويبلغ شادي رياض من العمر 19 عاما، ويلعب في مركز مدافع المحور، وقدم مستويات قوية مع فريق الرديف لبرشلونة خلال منافسات الموسم الحالي.
Advertisement

وكشفت صحيفة "سبورت" عن تصعيد 5 لاعبين للفريق الأول "للبلوغرانا"، من بينهم شادي رياض، بعد تمديد عقودهم لفترة إضافية.

وانضم اللاعب المغربي الشاب إلى صفوف برشلونة عام 2019، قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني، الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-09-17
14:00 | 2022-09-17
13:46 | 2022-09-17
11:00 | 2022-09-17
08:00 | 2022-09-17
05:00 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website