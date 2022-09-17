لاعبة أوكرانية تنسحب من مباراتها أمام لاعبة روسية الأصل وتكشف السبب

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انسحبت اللاعبة الأوكرانية ليسيا تسورينكو من مباراتها في الدور ربع النهائي لبطولة بورتوروز السلوفينية للتنس، أمام بطلة ويمبلدون 2022، الكازاخستانية يلينا ريباكينا، الروسية الأصل.ونقلت الخدمة الصحفية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA) عن ليسيا تسورينكو، قولها "أنا آسفة جدا، لأنه بسبب الإصابة لم أتمكن من اللعب في مباراة ربع النهائي في بورتوروز الجميلة". وأضافت اللاعبة الأوكرانية: "آمل بأن أعود في العام المقبل".ومن المنتظر أن تواجه يلينا ريباكينا، المولودة في موسكو عام 1999، في الدور ربع النهائي للبطولة، مع الرومانية آنا بوغدان، التي تغلبت على البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(1-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.