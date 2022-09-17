Advertisement

رياضة

لاعبة أوكرانية تنسحب من مباراتها أمام لاعبة روسية الأصل وتكشف السبب

Lebanon 24
17-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-991527-637990178044474447.jpg
Doc-P-991527-637990178044474447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انسحبت اللاعبة الأوكرانية ليسيا تسورينكو من مباراتها في الدور ربع النهائي لبطولة بورتوروز السلوفينية للتنس، أمام بطلة ويمبلدون 2022، الكازاخستانية يلينا ريباكينا، الروسية الأصل.

ونقلت الخدمة الصحفية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA) عن ليسيا تسورينكو، قولها "أنا آسفة جدا، لأنه بسبب الإصابة لم أتمكن من اللعب في مباراة ربع النهائي في بورتوروز الجميلة". وأضافت اللاعبة الأوكرانية: "آمل بأن أعود في العام المقبل".
Advertisement

ومن المنتظر أن تواجه يلينا ريباكينا، المولودة في موسكو عام 1999، في الدور ربع النهائي للبطولة، مع الرومانية آنا بوغدان، التي تغلبت على البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(1-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-09-17
16:00 | 2022-09-17
13:46 | 2022-09-17
11:00 | 2022-09-17
08:00 | 2022-09-17
05:00 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website