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رياضة

"الماتادور" الإسباني يواجه منتخبًا عربيًّا في آخر اختبار له قبل المونديال

Lebanon 24
17-09-2022 | 11:00
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يختتم المنتخب الإسباني تحضيراته لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، بمواجهة ودية مع الأردن شهر تشرين الثاني المقبل، وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلاده الفائز باللقب العالمي عام 2010 "سيلتقي الأردن في 17 تشرين الثاني في عمان، ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقا، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر".
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وبعد هذا اللقاء الودي، تنتقل إسبانيا إلى الدوحة حيث تبدأ مشوارها في كأس العالم في 23 تشرين الثاني ضد كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ألمانيا واليابان.
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