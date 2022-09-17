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رياضة
مان سيتي يسحق وولفرهامبتون.. والعملاق النرويجي يواصل التهديف
Lebanon 24
17-09-2022
|
23:00
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أضاف النرويجي إيرلينغ هالاند تسديدة من خارج المنطقة إلى رصيده من الأهداف الرائعة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في فوز فريقه يوم السبت بنتيجة 3-صفر على وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز (بريميرليغ).
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كان مان سيتي متقدما بالفعل بهدف أحرزه جاك غريليش بعد مرور 55 ثانية فقط في ملعب وولفرهامبتون (ستاد مولينيو)، عندما التقط هالاند الكرة على بعد 40 مترا وتوجه نحو منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليمنى في الزاوية السفلية من المرمي في الدقيقة 16 ليحرز الهدف الثاني للفريق.
وأحرز فيل فودين الهدف الثالث للسيتيزنز في الدقيقة 69.
لعب وولفرهامبتون معظم أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الأيرلندي ناثان كولنز في الدقيقة 33 إثر تدخل عنيف مع غريليش.
كان هذا هو الهدف الحادي عشر لهالاند في سبع مباريات بالبريميرليغ منذ قدومه من بوروسيا دورتموند، وكانت غالبية الأهداف من أمام المرمى مباشرة.
وقال غريليش مازحا ”لم أكن أعرف أنه (هالاند) يستطيع التسجيل من خارج منطقة الجزاء”، بينما وصف هالاند بأنه ”أفضل مهاجم في العالم يلعب أمام المرمى”.
سجل السيتيزنز 23 هدفا في أول سبع مباريات من دفاعهم عن لقب البريميرليغ، نصفهم تقريبا أحرزهم هالاند.
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