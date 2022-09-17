كأس ديفيس: لبنان أطاح بموناكو 3-2

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حسم لبنان لقاءه مع موناكو بالفوز 3-2 ضمن مسابقة كأس ديفيس بالتنس التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على الملعب الاول لجامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة ضمن المجموعة العالمية الثانية.وعزز وطن الأرز حظوظه بالعودة الى مصاف المجموعة العالمية الأولى، على أن يواجه خصمه المقبل الذي سيتحدد لاحقا في شهر آذار المقبل. وبعدما تقدم لبنان 2-0 مع انتهاء اليوم الأول، أقيمت ثلاث مباريات السبت.في فئة الزوجي، فاز رومان ارنييودو وهوغو نيس من موناكو على اللبنانيين بنجامن حسن وحسن ابراهيم 2-6، 7-6، 6-4.وجمعت المباراة الرابعة اللبناني بنجامن حسن (المصنف رقم 1 في فريقه) وفالنتين فاشيرو (المصنف رقم 1 في موناكو)، واسفرت عن فوز اللاعب الضيف 6-3، 7-6.وفي المباراة الخامسة والحاسمة بين اللبناني هادي حبيب (المصنف 2 في فريقه) وهوغو نيس(المصنف 3 في موناكو) فاز حبيب 6-2، 6-7، 6- 2.