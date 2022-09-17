Advertisement

رياضة

كأس ديفيس: لبنان أطاح بموناكو 3-2

Lebanon 24
17-09-2022 | 13:46
A-
A+
Doc-P-991608-637990445314642446.jpg
Doc-P-991608-637990445314642446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم لبنان لقاءه مع موناكو بالفوز 3-2 ضمن مسابقة كأس ديفيس بالتنس التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على الملعب الاول لجامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة ضمن المجموعة العالمية الثانية.
Advertisement

وعزز وطن الأرز حظوظه بالعودة الى مصاف المجموعة العالمية الأولى، على أن يواجه خصمه المقبل الذي سيتحدد لاحقا في شهر آذار المقبل. وبعدما تقدم لبنان 2-0 مع انتهاء اليوم الأول، أقيمت ثلاث مباريات السبت.

في فئة الزوجي، فاز رومان ارنييودو وهوغو نيس من موناكو على اللبنانيين بنجامن حسن وحسن ابراهيم 2-6، 7-6، 6-4.

وجمعت المباراة الرابعة اللبناني بنجامن حسن (المصنف رقم 1 في فريقه) وفالنتين فاشيرو (المصنف رقم 1 في موناكو)، واسفرت عن فوز اللاعب الضيف 6-3، 7-6.

وفي المباراة الخامسة والحاسمة بين اللبناني هادي حبيب (المصنف 2 في فريقه) وهوغو نيس(المصنف 3 في موناكو) فاز حبيب 6-2، 6-7، 6- 2.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-09-17
16:00 | 2022-09-17
14:00 | 2022-09-17
11:00 | 2022-09-17
08:00 | 2022-09-17
05:00 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website