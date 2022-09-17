أنس جابر... شخصية العام الرياضية العربية

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فازت اللاعبة التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالمياً ووصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة كشخصية العام الرياضية العربية لعام 2022.وجاء اختيار أنس جابر (28 عاما) بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، واصبحت أول عربية على الاطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في أيار قبل إنجازيها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في يوليو عندما خسرت أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الحالي لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد إعلان فوزها بالجائزة: "انا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية".يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن المستويين الفردي والجماعي، في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وأصحاب الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.700.000 درهم إماراتي.