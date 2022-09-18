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رياضة
برشلونة يداوي جراحه الأوروبية بفوزه على إلتشي
Lebanon 24
18-09-2022
|
02:00
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داوى برشلونة وهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي جراحه الأوروبية بفوز كبير على ضيفه إلتشي المنقوص 3-صفر السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشددا الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.
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واستعاد النادي الكاتالوني توازنه بعد خسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-2، الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الخامس تواليا في الدوري فرفع رصيده الى 16 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا من النادي الملكي الذي تنتظره قمة نارية في دربي العاصمة أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد الأحد.
وعاد المهاجم ليفاندوفسكي (33 عاما) لممارسة هوايته في هز الشباك بعد فشل في ذلك أمام فريقه السابق بايرن ميونيخ الثلاثاء الماضي، فسجل هدفيه السابع والثامن في الليغا هذا الموسم معزز صدارته للائحة الهدافين.
وهي الثنائية الثالثة لليفاندوفسكي في الليغا هذا الموسم بعد الأولى في مرمى ريال سوسييداد (4-1) في المرحلة الثانية، والثانية في مرمى بلد الوليد (4-صفر) في المرحلة الثالثة، علما أنه سجل هاتريك في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.
وكان ليفاندوفسكي السبب الرئيسي في الفوز العريض لفريقه كونه تسبب في طرد مبكر لقائد الضيوف غونسالو فيردو عندما عرقله الأخير في منتصف ملعب فريقه عندما كان البولندي في طريقه إلى الانفراد بحارس المرمى إدغار باديا (14).
المصدر: سكاي نيوز
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