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رياضة

كانيلو يسيطر على غولوفكين ويحتفظ بألقابه الأربعة

Lebanon 24
18-09-2022 | 08:00
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هيمن الملاكم المكسيكي ساوول كانيلو ألفاريز على منافسه الكازاخي جينادي غولوفكين، في النزال الذي جمعهما على حلبة تي موبايل أرينا في لاس فيغاس، نيفادا، واحتفظ بألقابه الأربعة في الوزن المتوسط (WBC و WBA و WBO و IBF) بقرار إجماعيّ من الحُكّام بعد 12 جولة من القتال.
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وفي الجولات الـ12 بمواجهة غولوفكين (40 عاماً)، أظهر كانيلو (32 عاماً) أنه لا يزال ملك الوزن المتوسط، لكن النزال لم يكن مثيراً، ولم يتمكن كانيلو من الوفاء بوعده بالفوز بالضربة القاضية.
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