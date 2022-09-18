29
o
بيروت
28
o
طرابلس
13
o
صور
28
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كانيلو يسيطر على غولوفكين ويحتفظ بألقابه الأربعة
Lebanon 24
18-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هيمن الملاكم المكسيكي ساوول كانيلو ألفاريز على منافسه الكازاخي جينادي غولوفكين، في النزال الذي جمعهما على حلبة تي موبايل أرينا في لاس فيغاس، نيفادا، واحتفظ بألقابه الأربعة في الوزن المتوسط (WBC و WBA و WBO و IBF) بقرار إجماعيّ من الحُكّام بعد 12 جولة من القتال.
Advertisement
وفي الجولات الـ12 بمواجهة غولوفكين (40 عاماً)، أظهر كانيلو (32 عاماً) أنه لا يزال ملك الوزن المتوسط، لكن النزال لم يكن مثيراً، ولم يتمكن كانيلو من الوفاء بوعده بالفوز بالضربة القاضية.
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟
14:27 | 2022-09-17
17/09/2022 02:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للذاهبين إلى البقاع عبر ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للذاهبين إلى البقاع عبر ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر
11:06 | 2022-09-17
17/09/2022 11:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!
Lebanon 24
مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!
11:26 | 2022-09-17
17/09/2022 11:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. مسؤول إسرائيليّ يكشف ما ستفعلهُ تل أبيب ضدّ لبنان
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. مسؤول إسرائيليّ يكشف ما ستفعلهُ تل أبيب ضدّ لبنان
15:29 | 2022-09-17
17/09/2022 03:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
06:41 | 2022-09-18
18/09/2022 06:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-09-18
هجوم عنصري على نجم في ريال مدريد.. والسبب؟
02:00 | 2022-09-18
برشلونة يداوي جراحه الأوروبية بفوزه على إلتشي
23:00 | 2022-09-17
أنس جابر... شخصية العام الرياضية العربية
23:00 | 2022-09-17
مان سيتي يسحق وولفرهامبتون.. والعملاق النرويجي يواصل التهديف
16:00 | 2022-09-17
برشلونة "يحصن" لاعبه المغربي
14:00 | 2022-09-17
لاعبة أوكرانية تنسحب من مباراتها أمام لاعبة روسية الأصل وتكشف السبب
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
18/09/2022 17:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
18/09/2022 17:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
18/09/2022 17:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact