"التوازن والصدارة".. أرسنال يضرب عصفورين بحجر واحد

خرج فريق أرسنال بفوز عريض من ملعب مضيفه برينتفورد (3-0) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ووقع على ثلاثية كتيبة "المدفعجية - The Gunners" كل من اللاعبين، المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، والمهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، ولاعب خط الوسط البرتغالي فابيو فييرا، في الدقائق (17، 28، 49) على الترتيب، في ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" بالعاصمة لندن.واستعاد أرسنال بهذا الانتصار توازنه، بعد هزيمته أمام مضيفه مانشستر يونايتد (1-3)، ومع صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة فريق مانشستر سيتي.في المقابل، توقف رصيد فريق برينتفورد عند 9 نقاط، ويشغل المركز التاسع أيضا عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.