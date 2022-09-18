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رياضة
إنتر ميلان يتعرض لهزيمة مدوية
Lebanon 24
18-09-2022
|
14:00
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واصل فريق أودينيزي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه إنتر ميلان، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم "النيراتزوري" بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط نيكولو باريلا للضيوف في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.
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ولكن أودينيزي رد بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، فقد أدرك التعادل بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله السلوفاكي ميلان شكرينيار، مدافع إنتر ميلان عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.
ومن ثم وضع المدافع السلوفيني جاكا بيول أصحاب الأرض في المقدمة بحلول الدقيقة 85، قبل أن يختتم زميله التركي تولغاي أرسلان الثلاثية عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وحقق فريق أودينيزي انتصاره الخامس على التوالي، بعد هزيمته في الجولة الافتتاحية "للكالتشيو" وتعادل في الجولة التالية، رفع رصيده إلى 16 نقطة، واعتلى صدارة الدوري، بانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.
بينما مني إنتر ميلان بالهزيمة الثالثة في الموسم الحالي للدوري، مقابل 4 انتصارات، ويشغل المركز السادس حتى الآن، على سلم الترتيب.
(روسيا اليوم)
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