سداسية للانصار وثنائية للنجمة وفوز الصفاء والسلام في بطولة كرة القدم

Advertisement

حقق الانصار فوزا كبيرا على مضيفه طرابلس الرياضي بسداسية نظيفة 6 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.وسجل للانصار حسن معتوق والعائد من إعارة طويلة غازي حنيني والسنغالي مالك تال ثلاثة اهداف "هاتريك" والتونسي حسام اللوايتي.وهذا الفوز الثاني ل"الزعيم الاخضر"، فرفع رصيده الى سبع نقاط.وفي مجمع المرداشية الرياضي في زغرتا، حقق النجمة فوزه الثاني على الاخاء الاهلي عاليه 2 - 0، سجلهما الكونغولي جان بلاك وخليل بدر بتسديدة بعيدة المدى، ليرفع "النبيذي" رصيده الى سبع نقاط من فوزين وتعادل.كما حقق الصفاء فوزه الثاني على ضيفه التضامن صور 1 - 0 على ملعبه في وطى المصيطبة. وسجل الاصابة ديالو، ليحرز الصفاء نقطته السابعة من فوزين وتعادل.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، انتزع السلام زغرتا ثلاث نقاط هي الاولى له في المسابقة، بفوزه على مضيفه الحكمة بيروت الدي عانى خسارته الثانية 1 - 0.