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رياضة

مشاركة ناجحة لأصغر لاعب في تاريخ البريميرليغ

Lebanon 24
18-09-2022 | 16:00
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أصبح إيثن نوانيري، البالغ عمره 15 عاما، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما شارك كبديل في تشكيلة أرسنال الذي استعاد صدارة المسابقة بفوزه السهل 3-0 على ملعب برنتفورد، الأحد.
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ومنحت أهداف وليام صليبا وجابرييل جيسوس التقدم 2-0 لفريق المدرب ميكل أرتيتا في الشوط الأول قبل أن يكمل فابيو فييرا الثلاثية في الدقيقة 54.

وشارك نوانيري، البالغ عمره 15 عاما و181 يوما، بدلا من فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول لاعب أصغر من 16 عاما يشارك في الدوري الممتاز.
وأصغر لاعب سابق شارك في البطولة كان هارفي إيليوتن لاعب ليفربول حاليا وكان عمره 16 عاما و38 يوما عندما خاض أول مباراة له في الدوري الممتاز مع فريقه السابق فولهام.

وتلقى أرسنال أول هزيمة هذا الموسم في مباراته الأخيرة على ملعب مانشستر يونايتد لكنه لم يتعرض لأي خطر اليوم وسيطر على المباراة منذ البداية.
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