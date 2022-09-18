مشاركة ناجحة لأصغر لاعب في تاريخ البريميرليغ

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أصبح إيثن نوانيري، البالغ عمره 15 عاما، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما شارك كبديل في تشكيلة أرسنال الذي استعاد صدارة المسابقة بفوزه السهل 3-0 على ملعب برنتفورد، الأحد.ومنحت أهداف وليام صليبا وجابرييل جيسوس التقدم 2-0 لفريق المدرب ميكل أرتيتا في الشوط الأول قبل أن يكمل فابيو فييرا الثلاثية في الدقيقة 54.وشارك نوانيري، البالغ عمره 15 عاما و181 يوما، بدلا من فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول لاعب أصغر من 16 عاما يشارك في الدوري الممتاز.