أودينيزي يهزم إنتر ميلان ويصعد لصدارة الدوري الإيطالي

صعد أودينيزي إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أن ضمن له هدفان من ياكا بيول وتولجاي أرسلان الفوز 3-1 على ضيفه إنتر ميلان يوم الأحد.في الدقيقة الخامسة أرسل لاعب الوسط الإيطالي الدولي نيكولو باريلا ركلة حرة رائعة تجاوزت حارس المرمى ماركو سيلفستري ودخلت الشباك ليمنح إنتر ميلان تقدماً مبكراً.وتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 22 بفضل هدف بنيران صديقة حمل توقيع ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان. واصطدمت رأسية بيتو عقب ركلة حرة نفذها روبرتو بيريرا بمدافع الضيوف وفاجأت حارس المرمى سمير هندانوفيتش.

وتصدى هندانوفيتش لعدة فرص لأودينيزي في الشوط الثاني بينما حاول الفريق الزائر جاهداً الصمود في وجه هجمات صاحب الأرض قبل أن يسجل بيول هدفا بعد ركلة ركنية نفذها جيرارد ديلوفو في الدقيقة 84.وضمن البديل أرسلان حصول أصحاب الأرض على نقاط المباراة كاملة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بضربة رأس بعد تلقيه عرضية من ديلوفو.ويحتل إنتر ميلان المركز السادس بين فرق الدوري الإيطالي العشرين وسيلتقي مع ضيفه روما في أول أكتوبر المقبل بعد العطلة الدولية، بينما سيحل أودينيزي ضيفا على فيرونا في الثالث من الشهر المقبل.