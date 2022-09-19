باريس سان جرمان ينفرد بصدارة الدوري بفضل ميسي

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سجل ليوني ميسي هدفا مبكراً ليقود باريس سان جرمان للفوز 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون، متصدراً الدوري الفرنسي.ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، عندما هز الشباك في الدقيقة الخامسة، ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف غالتييه إلى 22 نقطة من 8 مباريات.ويحتل مرسيليا المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع ضيفه ستاد رين في وقت سابق من الأحد.وبقي ليون، الذي خسر آخر 3 مباريات، في المركز السادس وله 13 نقطة.