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رياضة
دي ماريا يعتذر: أنا محترف لكني أيضا إنسان
Lebanon 24
19-09-2022
|
08:00
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وجّه نجم يوفنتوس أنخيل دي ماريا رسالة مؤثرة لجماهير فريقه للاعتذار والاعتراف بالخطأ، بعدما تلقى بطاقة حمراء في الخسارة المفاجئة أمام مونزا بالدوري الإيطالي، الأحد.
وحقق مونزا فوزه الأول هذا الموسم بنتيجة 1-صفر على يوفنتوس، الذي فشل في التعامل مع النقص العددي بعد طرد جناحه الأرجنتيني، المنضم إليه حديثا من باريس سان جرمان الفرنسي.
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وطرد دي ماريا قبل الاستراحة بخمس دقائق، بسبب الاعتداء بمرفقه على لاعب المنافس أرماندو إيتسو في صدره.
وبعد المباراة كتب لاعب "راقصي التانغو": "أريد أن أعتذر للجميع عن رد الفعل غير اللائق الذي حدث على أرض الملعب. ترك الفريق متراجعا في مثل هذا الوقت الصعب من البطولة كلفنا المباراة".
وأضاف دي ماريا: "الخسارة غلطتي. أنا آسف جدا. أنا محترف لكنني أيضا إنسان أرتكب الأخطاء ويعرف كيف يعترف بها".
وقال مساعد مدرب يوفنتوس ماركو لاندوتشي عقب المباراة: "نحتاج إلى اللعب بشكل أفضل بكل تأكيد. البطاقة الحمراء أثرت على المباراة".
وأضاف: "أنخيل تعرض لبعض المضايقات من إيتسو، وهو لاعب يشتهر باستخدام مثل هذه الأساليب وسقط بعد ذلك أرضا. لم أتابع الإعادة لكن قيل لي إن القرار الصحيح هو طرده".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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