أعلى 5 مدربين أجراً في مونديال قطر 2022!

يسعى مدربو المنتخبات العملاقة إلى تحقيق إنجاز الفوز بلقب مونديال قطر 2022، واعتلاء منصات التتويج، بعد أن تُوج المنتخب الفرنسي في النسخة الأخيرة من مونديال روسيا 2018.

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ويقدم موقع winwin أعلى خمسة مدربين أجراً في كأس العالم قطر 2022، وذلك على النحو الآتي:

هانز فليك - منتخب ألمانيا

هانز ديتر فليك مدرب المنتخب الألماني، بات أحد أبرز المدربين في ألمانيا، بعدما قاد بايرن ميونيخ لتحقيق السداسية التاريخية في موسم 2020-2021.

عمل فليك مساعداً لمدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، وتولى منصب المدرب في الأول من آب للعام 2021، سعيًا وراء إعادة المنتخب الألماني إلى المجد بعد نتائج كارثية في مونديال 2018 ويورو 2020.

ويُعَدّ فليك صاحب الأجر الأعلى بين مدربي مونديال قطر 2022، حيث يتقاضى المدرب البالغ من العمر (57) عامًا، راتبًا سنوياً قدره 6.5 ملايين يورو.

غاريث ساوثغيت

يحتل مدرب المنتخب الإنجليزي المرتبة الثانية في قائمة أعلى مدربي مونديال قطر 2022 أجرًا، حيث يتقاضى راتبًا سنويًّا يصل إلى 5.8 ملايين يورو.

ديدييه ديشامب

يحتل ديشامب المرتبة الثالثة ضمن أعلى مدربي المونديال أجرًا براتب سنوي يصل إلى 3.8 ملايين يورو.

تيتي

مدرب المنتخب البرازيلي، البالغ من العمر (61) عامًا، تولى منصبه في تدريب السامبا في العشرين من يونيو للعام 2016، وأعلن رسميًّا تنحيه عن منصبه بعد انتهاء مونديال قطر دون النظر إلى النتائج التي سيحققها المنتخب الذي يشارك في البطولة من المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.

لم يملك تيتي مسيرةً كبيرةً وهو لاعب، واعتزل ممارسة كرة القدم بصورة مبكرة عند (27) عامًا، لكنه يحلم بكتابة اسمه بحروف من ذهب في عالم التدريب من خلال حصد لقب المونديال، علمًا أنه يُعَدّ رابعًا في قائمة أعلى المدربين أجرًا براتبٍ سنويٍّ يصل إلى 3.6 ملايين يورو.

لويس فان غال

يحلم فان غال بتحقيق إنجاز يختتم به مسيرته التدريبية، خاصةً مع إعلان المدرب الهولندي مؤخرا إصابته بسرطان البروستاتا، ما يعني تنحيه عن منصبه رسميا بعد كأس العالم في قطر لصالح العائد رونالد كومان. وسيبدأ فان غال مشواره في المونديال القطري من المجموعة الأولى إلى جانب قطر (الدولة المنظمة)، والسنغال، والإكوادور.

وسبق لفان غال قيادة هولندا لاحتلال المركز الثالث في مونديال 2014، بعد الفوز على البرازيل مُنظِّمة البطولة (3-0)، ما يجعله مؤهلًا لتقديم إنجاز جديد في كأس العالم قطر 2022، علمًا بأنه يحتل المرتبة الخامسة ضمن أعلى مدربي المونديال أجرًا براتبٍ سنوي يصل إلى 2.9 مليون يورو.

المصدر: win win