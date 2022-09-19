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رياضة

3 أرقام قياسية تنتظر ميسي في مونديال قطر 2022!

Lebanon 24
19-09-2022 | 14:00
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تقترب نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" من لحظة الانطلاق، وستكون أرقام قياسية في انتظار الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحققها من خلال مشاركته في المونديال المرتقب.
 
ويمثل مونديال قطر الظهور الـ18 لمنتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، وأوقعت قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022 النهائية، "راقصي التانغو" في المجموعة الثالثة للمسابقة، رفقة المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا. 
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هل يكسر ميسي رقمي مارادونا وماتيوس في مونديال قطر؟
ميسي قد يكون أكثر لاعب خاض مباريات في نهائيات كأس العالم، ويتجاوز اللاعب الألماني السابق لوثار ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990 رفقة الماكينات الألمانية (24 مباراة).


قميص الأرجنتين في كأس العالم 2022

خاض ميسي في نهائيات كأس العالم 19 مباراة، وسيكون بحاجة إلى 6 مباريات في مونديال قطر للوصول إلى الرقم القياسي، كأكثر لاعب ظهورًا في تاريخ النهائيات، ومن أجل ذلك سيكون البرغوث بحاجة للوصول إلى الدور قبل النهائي على الأقل.

وسيكون كذلك صاحب الـ35 عامًا أكثر لاعب أرجنتيني يشارك في نهائيات كأس العالم بـ5 مناسبات، بعد أن شارك في كأس العالم 2006 بألمانيا، و2010 في جنوب أفريقيا، و2014 بالبرازيل، وروسيا 2018. 

وبذلك، سيتفوق نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، على مدرّبه الراحل وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وخافيير ماسيكرانو، إذ لعب كل منهما 4 مرات في كأس العالم. 

وإلى جانب ذلك، يمكن لميسي أن يحقق رقمًا قياسيًا بارزًا آخر في المونديال، وهو أن يصبح الأرجنتيني الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في البطولة، فالمهاجم المُخضرم لديه 6 أهداف، ويحتاج لتسجيل خمسة أهداف لتخطي غابرييل باتيستوتا، الذي سجّل 10 أهداف في نهائيات كأس العالم.
 
المصدر: win win
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