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رياضة

مهاجم أتلتيكو مدريد يشعل غضب جماهير فريقه برقصة مع فينيسيوس (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:00
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أشعل مهاجم أتلتيكو مدريد، البرازيلي ماثيوس كونيا، غضب جماهير فريقه بعد ظهوره وهو يرقص مع مواطنه ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور قبيل مباراة فريقيهما أمس الأحد.

وظهر كونيا وهو يرقص ويصافح فينيسيوس في الممر المؤدي إلى ملعب "ميترو بوليتانو"، قبيل انطلاق مباراة أتلتيكو وضيفه ريال مدريد، لحساب الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
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وانتقدت جماهير أتلتيكو مدريد تصرف كونيا، الذي اعتبرته مستفزا لها، حيث قام النجم البرازيلي بتقليد الاحتفال الشهير لفينيسيوس بتسجيل الأهداف، بالرقص.
 
وطالبت جماهير أتلتيكو باستبعاد كونيا عن الفريق، لاستفزاه زميله وقائد أتلتيكو مدريد، كوكي، الذي كان قد حذر فينيسيوس من الاحتفال بالرقص في ملعب "واندا ميترو بوليتانو" إذا سجل في شباك أتلتيكو.

ولم يتأخر كونيا في الرد على انتقادات جماهير أتلتيكو مدريد حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "المنشور اللعين الخاص بفينيسيوس لم يكن موجها أبدا لكوكي، بل للعنصري الذي تحدث عبر الميكروفون في برنامج تلفزيوني"، والذي وصف فينيسيوس بـ"القرد" بسبب احتفاله بتسجيل الأهداف بالرقص.
 
وأضاف: "أي شخص رأى المقابلة التي أجراها كوكي سيعرف أن ما قاله قائدنا صحيح، كل شخص يمكنه أن يفعل ما يحلو له عندما يسجل، ولكن أي جمهور فريق منافس لن يعجبه مشاهدة أحدهم يرقص في ملعبه".

وتابع: "ما أردته حقا هو أن أسجل وأن أساعد زملائي وأن أرقص لإسعاد جمهوري".

وأكمل كونيا: "دعونا لا نبحث عن المشاكل في غير محلها.. أنا ممتن لكل العاطفة التي تلقيتها وسأفعل كل ما بوسعي لزيادتها، لست شخصا معتادا على الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها أمور تتخطى الحواجز، لديك عائلة في النهاية. نحن نعمل ونبذل كل ما لدينا في الملعب".
 
(روسيا اليوم) 
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