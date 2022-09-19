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رياضة

عودة صلاح إلى منتخب مصر في أول تشكيلة للمدرب الجديد فيتوريا

Lebanon 24
19-09-2022 | 23:00
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عاد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى صفوف منتخب بلاده مصر لكرة القدم، في أول تشكيلة لمدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا نهاية الشهر الجاري.

وكان صلاح غاب عن المباراتين الأخيرتين لـ"الفراعنة" اللتين كانت نتائجهما سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 وديا.
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وأطاح الاتحاد المصري بجلال بعد شهرين فقط من استلامه المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعين فيتوريا في 12 تموز الماضي على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر، وأعلن المدرب البرتغالي أمس الأحد، تشكيلته الأولى وضمت 27 لاعبا للمباراتين الوديتين مع النيجر في 23 أيلول الحالي، ومع ليبيريا في 27 منه، بملعب الإسكندرية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

- لحراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي.

- للدفاع: كريم فؤاد، وعمر جابر، وعلي جبر، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، ومحمود حمدي "الونش"، وأيمن أشرف، ومحمد حمدي، وأحمد أبو الفتوح.

- للوسط: حمدي فتحي، وطارق حامد، ومحمود حمادة، وإمام عاشور، وإسلام عيسى، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمد إبراهيم.

- للهجوم: محمد صلاح، وعبد الرحمن مجدي، وأحمد حسن "كوكا"، ومروان حمدي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، ومحمود حسن "تريزيغيه".
 
(روسيا اليوم) 

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