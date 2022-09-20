منهم إيثان نوانيري.. اليكم قائمة أصغر 5 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي!

يحفل تاريخ كرة القدم بالعديد من النجوم الذين لفتوا الأنظار إليهم بتألقهم رغم صغرهم في السن، ما جعلهم يحظون بفرصة المشاركة مع الفريق الأول والاحتكاك بلاعبين أكبر سنا منهم.

وبعد مشاركة إيثان نوانيري في مباراة أرسنال التي فاز بها 3-0 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي، حطم لاعب المدفعجية الرقم القياسي السابق لهارفي إليوت مع فولهام عام 2019 كأصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقدم موقع winwin قائمة أصغر 5 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على النحو الآتي:

إيثان نوانيري (15 عاما و181 يوما)

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ولد نوانيري في 21 آذار 2007 في إنكلترا لأب وأم من نيجيريا، وانضم لنادي أرسنال وهو في التاسعة من عمره.

ويلعب نوانيري في فريق أرسنال تحت 18 عاماً؛ إذ خاض معه 3 مباريات في هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين، قبل أن يشارك مع الفريق الأول أمام برينتفورد في الجولة الـ8، ليكسر الرقم القياسي لأصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن شارك في اللقاء بعمر 15 عاما و181 يوما فقط.

ولعب إيثان أيضاً مع المنتخب الإنجليزي تحت 17 عاماً في 3 مباريات، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد.

هارفي إليوت (16 عاما و30 يوما)

موهبة ليفربول حالياً وفولهام سابقا، ولد في 4 نيسان 2004 في لندن، والتحق بأشبال كوينز بارك رينجرز في عمر مبكر من حياته، ومن ثم انتقل لفريق فولهام للشباب.

شارك هارفي بديلاً مع فريق فولهام الأول في الدوري الإنجليزي عام 2019 أمام نادي وولفرهامبتون، ليغدو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي وقتها بعمر 16 عاماً و30 يوماً فقط، ولعب للمنتخب الإنجليزي تحت 17 عاما في 8 مباريات عام 2018، سجل خلالها 3 أهداف.

وانتقل هارفي لنادي ليفربول الإنجليزي في يوليو 2019 قادماً من فولهام الإنجليزي مقابل 1.53 مليون باوند فقط، وبعد 3 أعوام من انتقاله باتت قيمته السوقية تقدر بـ31.5 مليون باوند، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

ماثيو بريغز (16 عاما و68 يوما)

ماثيو أنتوني بريغز هو لاعب إنجليزي من أصل غوينني ولد في 1991 في لندن، واكتشف من قبل الكشافين في فريق فولهام وهو في سن العاشرة، واستمر مع النادي في جميع الفئات العمرية حتى شارك مع الفريق الأول في عمر الـ16.

شارك بريغز بديلا في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي مع فولهام في 13 أيار 2007، و هو يبلغ من العمر 16 عاما و68 يوما، أمام ميدلسبره.

ولعب بريغز للعديد من الأندية لاحقا؛ مثل ليتون إف سي وواتفورد وبريستول سيتي، ويلعب الآن لنادي غو سبورت إف سي في الدوري الجنوبي لكرة القدم.

إيزي براون (16 عاما و117 يوما)

ولد براون في 7 يكانون الثاني 1997 في بيتيربورو بإنكلترا، وبدأ مشواره في الملاعب مع أكاديمية ليستر سيتي عام 2011 لمدة موسم قبل أن ينتقل لأكاديمية وست بروميتش.

في موسم 2013 شارك براون لأول مرة مع نادي وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز كبديل في مباراتهم ضد نادي ويغان، وكان عمر براون وقتها 16 عاما و117 يوما، وذلك لمدة 4 دقائق فقط، قبل أن ينتقل في الموسم نفسه لفريق تشيلسي تحت 18 عاما.

وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، أُعير اللاعب من تشيلسي لعدة أندية؛ مثل هدرسفيلد وبرايتون وليدز، وآخر إعارة لبراون كانت لنادي بريستون الإنجليزي قبل أن يتخلى عنه الفريق في الموسم ذاته من دون أن يلعب أي مباراة؛ لأسباب فنية.

آرون لينون (16 عاما و129 يوما)

آرون لينون هو لاعب إنجليزي ولد في عام 1987 بمدينة ليدز في إنجلترا، وبدأ مشواره مع أكاديمية ليدز في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يختاره مدرب الفريق الأول بيتر ريد للعب مع الفريق الأول عام 2003.

وشارك لينون أول مرة كبديل في الدوري الإنجليزي ضد نادي توتنهام لمدة 13 دقيقة، وهو بعمر 16 عاما و 129 يوما، ليغدو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي وقتها.

لعب لينون مع ليدز 11 مباراة في الدوري قبل أن ينتقل إلى نادي توتنهام في صفقة انتقال حر كلفت النادي مليون جنيه إسترليني، وقضى اللاعب 10 سنوات مع النادي اللندني، شارك خلالها في 364 مباراة، ونجح في تسجيل 30 هدفًا وتقديم 79 تمريرة حاسمة.

وفي عام 2014 انتقل اللاعب لنادي إيفرتون لمدة موسمين، وخاض تجربة أخرى مع بيرنلي لمدة 3 مواسم انتهت عام 2022، ولم يرتبط بعدها بأي نادٍ آخر حتى الآن.