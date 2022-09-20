Advertisement

رياضة

تحقيق رسمي بشأن هتافات عنصرية ضد فينيسيوس بديربي مدريد

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-992257-637992569293457773.jpg
Doc-P-992257-637992569293457773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فتحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" تحقيقًا رسميًا بشأن تعرّض لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور (22 عامًا) إلى إهانات عنصرية خلال مباراة الديربي، يوم الأحد، أمام أتلتيكو مدريد.

 
Advertisement

وتعرض جونيور إلى هتافات وإهانات عنصرية خلال أحداث المباراة، خاصة في أثناء احتفاله بهدفي ريال مدريد اللذين أحرزهما البرازيلي رودريغو غوس، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول.

 
 

من جانبه، أكد عمدة مدينة مدريد، خوسيه لويس مارتينيث-ألمييدا، أنه سيتابع القضية لمعرفة المتورطين في الإهانات العنصرية ضد جونيور، لمنعهم من دخول ملعب أتلتيكو مدريد في المستقبل.

 

وقال ألمييدا: "لا مكان لهؤلاء، ليس في مباراة رياضية فحسب، بل في أي من أوجه الحياة بالطبع، أعتقد أنهم ليسوا جديرين ولا يستحقون دخول" ملعب أتلتيكو مدريد".

 
المصدر: winwin
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-09-20
04:39 | 2022-09-20
02:00 | 2022-09-20
23:00 | 2022-09-19
16:00 | 2022-09-19
14:00 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website