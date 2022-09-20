تحقيق رسمي بشأن هتافات عنصرية ضد فينيسيوس بديربي مدريد

فتحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" تحقيقًا رسميًا بشأن تعرّض لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور (22 عامًا) إلى إهانات عنصرية خلال مباراة الديربي، يوم الأحد، أمام أتلتيكو مدريد.

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وتعرض جونيور إلى هتافات وإهانات عنصرية خلال أحداث المباراة، خاصة في أثناء احتفاله بهدفي ريال مدريد اللذين أحرزهما البرازيلي رودريغو غوس، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الشوط الأول.

من جانبه، أكد عمدة مدينة مدريد، خوسيه لويس مارتينيث-ألمييدا، أنه سيتابع القضية لمعرفة المتورطين في الإهانات العنصرية ضد جونيور، لمنعهم من دخول ملعب أتلتيكو مدريد في المستقبل.

وقال ألمييدا: "لا مكان لهؤلاء، ليس في مباراة رياضية فحسب، بل في أي من أوجه الحياة بالطبع، أعتقد أنهم ليسوا جديرين ولا يستحقون دخول" ملعب أتلتيكو مدريد".