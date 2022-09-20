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رياضة

ليفاندوفسكي: الطريق للكرة الذهبية أقصر في برشلونة

Lebanon 24
20-09-2022 | 11:00
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تأقلم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سريعاً مع أجواء برشلونة والدوري الإسباني، مما أعاد آماله في الفوز بالكرة الذهبية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ليفاندوفسكي قوله: "أعلم أن معظم اللاعبين في برشلونة توجوا بالكرة الذهبية"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الطريق إلى الكرة الذهبية أقصر في برشلونة مقارنة مع بايرن ميونيخ.
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وعن انضمامه إلى الفريق الكتالوني، أوضح لاعب المنتخب البولندي: "الأمر أشبه بامتلاك ألعاب جديدة واللعب بها.. منذ الأيام الأولى لي في برشلونة شعرت أنني في المكان والوقت المناسبين".

وأشار إلى أنه يشعر بـ"راحة شديدة" في برشلونة "ليس فقط بسبب النادي، ولكن أيضا الجو العام".

وتابع: "يعاملنني الجميع بطريقة جيدة.. أن تتاح لي فرصة التواجد في أندية كهذه هي قيمة مضافة لمسيرتي وحياتي".

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، يتصدر قائمة هدافي "الليغا" بثمانية أهداف من أصل 6 مباريات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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