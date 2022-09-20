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رياضة
بعد حادثة "صور مبابي".. الاتحاد الفرنسي يدخل على الخط
Lebanon 24
20-09-2022
|
14:00
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ذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن المهاجم كيليان مبابي رفض المشاركة في صورة المنتخب الفرنسي وأنشطة رعاية مقررة، لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية المتعاقدة لرعاية المنتخب.
يراجع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاتفاقية الخاصة بحقوق صور اللاعبين بعد رفض مبابي المشاركة في أنشطة تتعلق بشركة راعية.
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وقال مبابي في بيان نشرته الشبكة: "قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين".
من جهته أشار الإتحاد الفرنسي في بيان إلى أنه أجرى مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين ورئيس الاتحاد والمدرب ومدير للتسويق.
وأضاف البيان "يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن".
وتابع: "يتطلع الاتحاد الفرنسي إلى العمل على الخطوط العريضة لاتفاقية جديدة تسمح له بتأمين مصالحه مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة التي عبر عنها اللاعبون بالإجماع"، وفقما نقلت "رويترز".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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