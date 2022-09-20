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رياضة

رسميا.. منتخب روسيا لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024"

Lebanon 24
20-09-2022 | 23:00
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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أن منتخبه الأول لن يشارك في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024، التي ستقام في مدينة فرانكفورت الألمانية في التاسع من الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الروسي في بيان نشره على موقعه اليوم الثلاثاء، إن سبب غياب منتخبه الأول عن قرعة البطولة القارية، يرجع لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في شباط الماضي، بتعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الوطنية الروسية في جميع المسابقات المنضوية تحت لوائه حتى إشعار آخر.
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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة، أصدرا بيانا مشتركا في شباط الماضي، تم بموجبه إيقاف الفرق والمنتخبات الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
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