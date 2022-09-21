خزري: أثق في قدرة تونس على تخطي دور المجموعات في المونديال

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أكد نجم منتخب تونس لكرة القدم وهبي خزري أنه واثق من قدرة بلاده على تخطي الدور الأول في كأس العالم المنتظرة في تشرين الثاني القادم.وذكر خزري، لـ"سكاي نيوز عربية: "أعتقد أننا قادرون على تخطي دور المجموعات، رغم أن فرنسا في المجموعة تلعب لأجل الفوز، كما أن منتخبي الدنمارك وأستراليا جيدان، سيكون رائعا إن حققنا التأهل".وأضاف: "لدينا منتخب جيد بوسعه التأهل من المجموعة".وبشأن مواجهة المنتخب الفرنسي، قال خزري: "هذا ما تمنيته خلال القرعة، إنه أمر مذهل، ولدت في فرنسا وأدرك أهمية هذه المباراة للمنتخبين.. نريد فعلا إثبات أننا قادرون على مقارعة لاعبين من الطراز العالمي، سيكون تحديا رائعا وتجربة مذهلة".