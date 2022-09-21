Advertisement

رياضة

إيقاف دي ماريا مباراتين.. ومورينيو يغيب عن مباراة إنتر

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-992532-637993405764124079.JPG
Doc-P-992532-637993405764124079.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس أنخل دي ماريا لمباراتين، وذلك بسبب طرده في الخسارة المذلة أمام الصاعد مونزا في الدوري المحلي بعد ضربه لاعباً منافساً بالكوع.
Advertisement

وطرد الوافد الجديد إلى عملاق تورينو قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول من مباراة الأحد التي منحت مونزا فوزه الأول على الإطلاق في الدرجة الأولى (1-صفر)، بعد الكوع الذي أصاب به وجه أرماندو إيتسو.

وأقر دي ماريا لاحقاً بالدور الذي لعبه في الهزيمة الأولى لفريقه هذا الموسم على صعيد الدوري والثالثة مع احتساب مباراتيه في دوري أبطال أوروبا، ما عقد وضع المدرب ماسيميليانو أليغري نتيجة تخلف "السيدة العجوز" بفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيغيب لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن مباراتي يوفنتوس ضد بولونيا في تورينو وميلان البطل في "سان سيرو" بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية والتي سيكون ابن الـ34 عاماً طرفاً فيها بخوضه مباراتين دوليتين وديتين مع الأرجنتين استعداداً لمونديال 2022.

كما قررت رابطة الدوري إيقاف المدرب البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء فريقه السابق إنتر في ميلان.

وقالت الرابطة إنها عاقبت مورينيو بسبب "دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 11" من المباراة التي خسرها روما الأحد على أرضه ضد أتالانتا صفر-1، ودخوله في مشادة مع لاعب من الفريق الخصم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-21
05:45 | 2022-09-21
05:24 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
00:55 | 2022-09-21
23:00 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website