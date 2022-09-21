إيقاف دي ماريا مباراتين.. ومورينيو يغيب عن مباراة إنتر

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قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس أنخل دي ماريا لمباراتين، وذلك بسبب طرده في الخسارة المذلة أمام الصاعد مونزا في الدوري المحلي بعد ضربه لاعباً منافساً بالكوع.وطرد الوافد الجديد إلى عملاق تورينو قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول من مباراة الأحد التي منحت مونزا فوزه الأول على الإطلاق في الدرجة الأولى (1-صفر)، بعد الكوع الذي أصاب به وجه أرماندو إيتسو.وأقر دي ماريا لاحقاً بالدور الذي لعبه في الهزيمة الأولى لفريقه هذا الموسم على صعيد الدوري والثالثة مع احتساب مباراتيه في دوري أبطال أوروبا، ما عقد وضع المدرب ماسيميليانو أليغري نتيجة تخلف "السيدة العجوز" بفارق سبع نقاط عن نابولي المتصدر.وسيغيب لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن مباراتي يوفنتوس ضد بولونيا في تورينو وميلان البطل في "سان سيرو" بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية والتي سيكون ابن الـ34 عاماً طرفاً فيها بخوضه مباراتين دوليتين وديتين مع الأرجنتين استعداداً لمونديال 2022.كما قررت رابطة الدوري إيقاف المدرب البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء فريقه السابق إنتر في ميلان.وقالت الرابطة إنها عاقبت مورينيو بسبب "دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 11" من المباراة التي خسرها روما الأحد على أرضه ضد أتالانتا صفر-1، ودخوله في مشادة مع لاعب من الفريق الخصم.