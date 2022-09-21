كم بلغت قيمة أرباح نادي برشلونة في الموسم الماضي؟

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كشف نادي برشلونة الإسباني عن قيمة أرباحه في الموسم الماضي 2022-2021، إذ بلغت 98 مليون دولار.ويتوقع الفريق الكتالوني أن ترتفع قيمة الأرباح إلى حوالي 240 مليون جنيه إسترليني (274 مليون دولار)، في الموسم الحالي 2023-2022، بعد اعتماد ميزانية دخل تشغيلي بلغت 1.255 مليار دولار.وكانت الشؤون المالية لبرشلونة موضع نقاش كبير في وقت سابق، تميّزت بالإخفاق في الحفاظ على الهدّاف التاريخي ليونيل ميسي وخسارت خدماته في صفقة انتقال مجانية إلى نادي باريس سان جيرمان.وسعى الفريق الكتالوني بقيادة الرئيس الجديد خوان لابورتا، إلى تحقيق التوازن المادي في النادي، وقد قام بتفعيل رافعات اقتصادية عدّة، عقب اتفاقات مع أطراف أخرى على بيع نسب من حقوق النادي ودخله في المستقبل.وأدّت هذه التحركات إلى صيف هائل من الإنفاق، من حيث الأجور ورسوم النقل، إذ تعاقد برشلونة مع عدد من اللاعبين، هم: روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، وأندرياس كريستنسن وماركوس ألونسو، وفرانك كيسي وهيكتور بيليرين، ليعزز الفريق صفوفه تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز.ودفع الإنفاق الكبير من برشلونة إدارة الفريق إلى الضغط على بعض اللاعبين، مثل لاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ، للمغادرة أو خفض رواتبهم.