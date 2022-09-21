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رياضة

تسريبات تكشف طلبات صادمة تسببت في رحيل ميسي عن برشلونة.. والنادي "غاضب"!

Lebanon 24
21-09-2022 | 23:46
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كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تسريبات جديدة حول سبب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في 2020 وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

 
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وذكرت صحيفة "الموندو" الاسبانية، أنها حصلت على تسريبات صاعقة، تكشف الأسباب التي أدت إلى انتهاء علاقة ميسي مع البرسا.

 

وأوضحت أن ميسي حدد مطالب تعجيزية من مجلس إدارة برشلونة، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو للموافقة على تجديد عقده وأبرزها: السماح له بمغادرة برشلونة متى يشاء بشرط جزائي 10 ألاف يورو، وتعويض مادي عن خصم راتبه في فترة كورونا مع فائدة 3%.، ومكافأة توقيع قدرها 10 مليون يورو، بالإضاقة الى طائرة خاصة لنقل جميع أفراد أسرته إلى الأرجنتين في عيد الميلاد، وايضاً غرفة خاصة في كامب نو لعائلته وعائلة الأوروغوياني سواريز.

 

في المقابل وافق برشلونة على جميع الشروط باستثناء الشرط الجزائي ليكون 700 مليون يورو، وأن تكون مكافأة التوقيع مشروطة بعودة النادي إلى وضع اقتصادي أفضل.

 
 

وتابعت: "لم يوافق ممثلو ميسي على تعديل هذا الشرط وتوقفت المفاوضات على تجديد العقد، قبل أن تعود المفاوضات في حزيران 2020، بطلب من ممثلي النجم الأرجنتيني على توقيع عقد مدته 3 مواسم مع إمكانية التمديد، ولكن لم يتم التوصل إلى إتفاق ليعلن الطرفين رحيل ميسي عن الفريق وانضمامه إلى باريس سان جيرمان.

 

واثر هذا، عبّر نادي برشلونة عن "غضبه" بعد نشر صحيفة "إلموندو" معلومات تتعلق بشروط تجديد عقد نجمه السابق الأرجنتيني.

 

وقال النادي الكتالوني في بيان: "يعرب نادي برشلونة عن غضبه إزاء التسريب المتعمد للمعلومات التي تعد جزءًا من عملية قانونية"، ملمحا إلى أنه قد يتقدم بدعوى قضائية ضد الصحيفة.

 

وأعرب برشلونة عن أسفه لأن "إلموندو تتفاخر بإمكانية الوصول إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق (فضيحة) برسا غايت، في حين أن هذه المعلومات وهذه الوثائق "لم يتم تبادلها مع الأطراف حتى الآن".

 

وأكد النادي الكتالوني أن الوثائق المنشورة "لا علاقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يضر بسمعة النادي وسريته".

 

واختتم برشلونة بيانه قائلا: "لهذا السبب، وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة، فإن المصالح القانونية للنادي تدرس بالفعل الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها".

 
المصدر: وكالات
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