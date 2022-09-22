مقترح جديد لتنظيم كأس السوبر الأوروبي مع بطل الدوري الأميركي

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA"، يبحث مقترحًا لتنظيم كأس السوبر الأوروبي بمشاركة 4 أندية من بينها بطل الدوري الأميركي.



وقالت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إحداث تطوير على مستوى كأس السوبر الأوروبي لمزيد من العائدات.

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وبموجب المقترح الجديد لكأس السوبر الأوروبي، سيتم توجيه دعوة لبطل الدوري الأميركي لكرة القدم وبطل مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، إضافة إلى الطرفين المعتادين وهما بطل دوري أبطال أوروبا وبطل مسابقة الدوري الأوروبي.



ويأتي هذا المقترح المنتظر تطبيقه بداية من موسم 2023-2024، في إطار تزايد شعبية كرة القدم في قارة أميركا الشمالية، وبالأخص في الولايات المتحدة التي وصفتها "إنديبندنت" بسوق النمو الرئيسي حاليًا بالنسبة لكرة القدم الأوروبية.



كما أن هذا المقترح يمثل تبادلاً للثقافات والرياضات، بالنظر إلى أن دوري كرة القدم الأميركية "NFL" يُنظّم مبارياته في العاصمة الإنجليزية لندن، وسيُناقش قادة الكرة الأوروبية المقترح الجديد باجتماعه الخميس والجمعة في مدينة إسطنبول.



ويحمل فريق ريال مدريد الإسباني -بطل دوري أبطال أوروبا- لقب كأس السوبر الأوروبي عن الموسم الماضي 2021-2022 بفوزه 2-0 على إنتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي.



وتم تدشين كأس السوبر الأوروبي عام 1972 وفاز أياكس أمستردام بأول نسخة عندما كان النهائي يُلعب من مباراتي ذهاب وإياب. لاحقًا غيّر الاتحاد الأوروبي النظام وأصبح السوبر يُقام من مباراة واحدة بداية من عام 1998.

المصدر: win win