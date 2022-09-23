المسيرة انتهت... روجيه فيدرير يخوض مباراته الأخيرة في التنس مع نادال

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يخوص اللاعب السويسري روجيه فيدرير، آخر مباراة رسمية له في مسيرته، أمام منافسه الإسباني رافايل نادال، في فئة الزوجي ضمن المنتخب الأوروبي لكأس "لافير" في كرة المضرب.وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن فيدرير، الحائز على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، كان أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لافير المقررة هذا الأسبوع.ومن المقرر أن يواجه فيدرير نظيره نادال مع الأميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، وذلك قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.ووفقاً لفيدرير البالغ من العمر 41 عاماً، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على نفس المستوى.