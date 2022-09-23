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رياضة

اتهام رونالدو بارتكاب تصرف غير لائق

Lebanon 24
23-09-2022 | 23:00
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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما لكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بارتكاب تصرف غير لائق بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق في الملعب عقب هزيمة فريقه من إيفرتون هذا الموسم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "وجه اتهام لكريستيانو رونالدو بخرق للقواعد خلال واقعة حدثت في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في التاسع من نيسان 2022".
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وأضاف: "يزعم أن سلوك المهاجم بعد صفارة النهاية لم يكن لائقا أو كان عنيفا".

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي في بيانه عن تسليط أي عقوبة على رونالدو.

وكان النجم البرتغالي قد قام بتحطيم هاتف أحد الأطفال أثناء خروجه من ملعب "جوديسون بارك"، عقب خسارة اليونايتد أمام إيفرتون في شهر نيسان الماضي.

وأظهر فيديو أن رونالدو عبر عن غضبه بتوجيه ضربة للهاتف الجوال ليسقطه من يد الفتى أثناء سيره بالنفق المؤدي لغرف الملابس.

وقالت والدة الفتى إنه أصيب بكدمة باليد وتحطمت شاشة هاتفه.
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