بعد هتافات عنصريّة بحق فينيسيوس.. ماذا فعلت سلطات إسبانيا؟

فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقاً بالإهانات العنصرية التي طالت البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل وخلال مباراة ديربي العاصمة بين فريقه ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وفق ما أفاد به الجمعة.

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وبدأ التحقيق بعد شكوى من منظمة مناهضة للعنصرية بشأن الإهانات العنصرية التي وجهتها مجموعة من مشجعي أتلتيكو لفينيسيوس.

وأطلقت بعض المجموعات من مشجعي أتلتيكو هتافات "أنت قرد فينيسيوس، أنت قرد"، قبل وأثناء المباراة التي فاز بها ريال على جاره اللدود 2-1 الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو".

ورمى مشجعو أتلتيكو فينيسيوس ومواطنه رودريغو بالمقذوفات، بينها ولاعات، خلال احتفالهما بالتسجيل في مرمى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وجاء في البيان: "فتح الادعاء العام في مدريد تحقيقاً في الهتافات ذات الطابع العنصري التي سمعت داخل وخارج ملعب أتلتيكو مدريد ضد أحد لاعبي ريال مدريد خلال مباراة الأحد 18 أيلول".

وأضاف: "إن الادعاء العام طلب من الشرطة تحليل تسجيلات هذه الأحداث من أجل تحديد الأشخاص الذين أطلقوا هذه الإهانات العنصرية، لمعرفة ما إذا كانت لهم أي علاقة بجماعات عنيفة أو متطرفة".

كذلك، طُلِبَ من الشرطة التحقيق في ما إذا كانت الهتافات تكررت داخل الملعب، فيما حض الادعاء العام موظفي الأمن في أتلتيكو على تسليم أي معلومات "يمكن أن تساعد في توضيح ما حدث".