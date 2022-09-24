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رياضة

في 4 تشرين الأول.. هذا ما سيشهد "دوري الأبطال"

Lebanon 24
24-09-2022 | 05:00
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجمعة، إن أولمبيك مارسيليا سيخوض مباراته المقبلة على أرضه في دوري الأبطال أمام سبورتنغ خلف أبواب مغلقة في الرابع من تشرين الأول، وذلك بعد أحداث الشغب خلال مواجهة أينتراخت فرانكفورت هذا الشهر.
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وانتهى اللقاء أمام الفريق الألماني ضمن المجموعة الرابعة بفوز فرانكفورت 1-0، لكن قوات مكافحة الشغب تدخلت لتفريق الجماهير بعد تبادل إطلاق الألعاب النارية.
بدوره، أدان فرانكفورت قيام مشجع، تم اعتقاله بالتحية النازية، في وقت قررت فيه لجنة الاستئناف باليويفا أيضاً خوض مرسيليا المباراة التالية مع إغلاق المدرج الشمالي في إستاد فيلودروم، عند استضافة توتنهام هوتسبير في أول تشرين الثاني بالمسابقة القارية.
 
وأمر يويفا بالإغلاق الجزئي للمدرج بسبب "إشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات واستخدام أقلام الليزر وشغب الجماهير وسد ممرات المشجعين".
كذلك، عُوقب فرانكفورت بدفع غرامات قيمتها 45 ألف يورو (43555 دولارا)، مع إغلاق جزئي بملعبه في المباراة القادمة على أرضه، كما مُنع من بيع تذاكر لمشجعيه في المباراة المقبلة خارج أرضه، والحرمان لمدة عام في حال تكرار التصرفات. 
 
 
 
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