Advertisement

رياضة

تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم

Lebanon 24
24-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-993688-637996002397959174.jpg
Doc-P-993688-637996002397959174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصدر بوزارة الداخلية التركية أن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر، للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووفقاً لوكالة "روسيا اليوم"، فقد ذكر المصدر أن العملية الأمنية سيتحمل مستضيفو البطولة تكلفتها، لكنها ستجري تحت قيادة تركية.
Advertisement

ويبلغ عدد سكان قطر أقل من ثلاثة ملايين نسمة، 380 ألفا منهم فقط مواطنون قطريون، وتواجه البلاد نقصا في عدد العاملين بينما تستعد للبطولة التي ستستمر منافساتها على مدار شهر.

واستعانت قطر بحليفتها الإقليمية الأوثق تركيا لتأمين البطولة التي من المتوقع أن تجتذب 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.

وبموجب بروتوكول موقع بين البلدين ونشر في الجريدة الرسمية التركية، ستنشر أنقرة ثلاثة آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومئة من شرطة العمليات الخاصة في قطر، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب.

وأوضح المصدر التركي "خلال البطولة، سيتلقى أفراد الشرطة التركية الأوامر فقط من قادتهم الأتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت في قطر، ولن يكون بمقدور الجانب القطري أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة التركية".

وأضاف: "جميع نفقات القوة التي سيتم نشرها ستتحملها دولة قطر".

ولم يحدد المصدر من سيكون على رأس عملية الإشراف على العملية الأمنية التركية، التي ستغطي الملاعب الثمانية التي ستقام عليها المباريات، والفنادق التي ستقيم بها الفرق الوطنية المشاركة في البطولة وعددها 32.

كذلك، تنص اتفاقية البروتوكول على قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة فرق الشرطة وعدد من الأفراد من أجل التنسيق، فضلا عن منسق عام واحد.

وقد لا تكون تركيا الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم، فقد وافق مجلس الوزراء الباكستاني الشهر الماضي على مشروع اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات أمن إلى البطولة، ولم يذكر عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم.

يُشار إلى أنه لم تعلن أي من الدولتين حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي.
 
(روسيا اليوم)
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-24
05:00 | 2022-09-24
02:00 | 2022-09-24
23:00 | 2022-09-23
16:00 | 2022-09-23
14:00 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website