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رياضة

كم يتقاضى محمد صلاح سنويا؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 11:00
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أفاد تقرير جديد بأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو الآن خامس أعلى لاعب كرة قدم أجرا في العالم.

وكان صلاح البالغ عمره 30 عاما، صاغ صفقة جديدة مدتها 3 سنوات مع فريقه ليفربول خلال الصيف، حيث وقع عقدا مع النادي حتى صيف 2025.
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ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن راتب صلاح الأسبوعي، طبقا للعقد الجديد، تجاوز الآن 350 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعني أن الراتب السنوي للنجم المصري مع ليفربول، هو 18 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يجعله الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

ومع ذلك، فإن صلاح لديه مداخيل أخرى غير راتبه مع ليفربول، وذلك عن طريق عائداته من تعاقداته التجارية مع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى، على غرار فودافون وأديداس وبيبسي وأوبر وشركة الإلكترونيات أوبو.

وبحسب دراسة أجراها موقع "Sportico" الإلكتروني للأعمال الرياضية الأمريكية، لتصنيف اللاعبين الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية من خلال المزج بين رواتبهم الأسبوعية ومداخيلهم من الحملات الإعلانية، فإن صلاح يحتل الآن المرتبة الخامسة بدخل سنوي يقدر بـ39.5 مليون دولار. 

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم، بإجمالي أرباح سنوية تقدر بـ125 مليون دولار، 
ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد المرتبة الثانية بإجمالي أرباح 113 مليون دولار، يليه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بإجمالي أرباح سنوية قدرها 110 ملايين دولار، ثم يأتي نجم سان جيرمان الآخر، البرازيلي نيمار في المركز الرابع بأرباح سنوية قدرها 91 مليون دولار.

وحل صلاح في المرتبة الخامسة بعدما ارتفعت مداخيله السنوية إلى 39.5 مليون دولار.
 
 
(روسيا اليوم)
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