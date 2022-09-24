Advertisement

رياضة

هل تستضيف مصر أولمبياد 2036؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-993897-637996489828471825.JPG
Doc-P-993897-637996489828471825.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية رغبتها في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقبال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في بيان لرئاسة مجلس الوزراء، إن السيسي وافق على طلب تنظيم الأولمبياد.
Advertisement

وأضاف البيان أنه إلى جانب صبحي وباخ، ضم الاجتماع أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ونقل البيان عن باخ قوله: "البنية التحتية الرياضية المصريةتتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036".

تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو إفريقية.

وتقام النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024، وتستضيف لوس أنجلوس النسخة التالية في 2028، وتقرر أيضا إقامة ألعاب 2032 في برزبين الأسترالية.

ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036، بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:31 | 2022-09-24
16:00 | 2022-09-24
14:00 | 2022-09-24
11:00 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
05:00 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website