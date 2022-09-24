هل تستضيف مصر أولمبياد 2036؟

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية رغبتها في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقبال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في بيان لرئاسة مجلس الوزراء، إن السيسي وافق على طلب تنظيم الأولمبياد.وأضاف البيان أنه إلى جانب صبحي وباخ، ضم الاجتماع أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.ونقل البيان عن باخ قوله: "البنية التحتية الرياضية المصريةتتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036".تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو إفريقية.وتقام النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024، وتستضيف لوس أنجلوس النسخة التالية في 2028، وتقرر أيضا إقامة ألعاب 2032 في برزبين الأسترالية.ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036، بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.