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رياضة

اصابة مرعبة لرونالدو أمام منتخب التشيك (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2022 | 01:58
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فاز منتخب البرتغال على مضيفه منتخب التشيك، بأربعة أهداف في مُقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية من المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.
 
وتعرّض نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية على مستوى الأنف في الدقيقة الـ14، بعد أن حاول الارتقاء عالياً برأسه داخل منطقة الجزاء للحصول على الكرة، واصطدم بحارس التشيك توماش فاتسليك. وبعد الاصطدام سقط رونالدو على الأرض وهو ينزف، ليسرع الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال إلى إسعافه.
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ورفع منتخب البرتغال رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وتجمّد رصيد منتخب التشيك عند 4 نقاط في المركز الرابع.
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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