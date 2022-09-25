اصابة مرعبة لرونالدو أمام منتخب التشيك (فيديو)

فاز منتخب البرتغال على مضيفه منتخب التشيك، بأربعة أهداف في مُقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية من المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وتعرّض نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية على مستوى الأنف في الدقيقة الـ14، بعد أن حاول الارتقاء عالياً برأسه داخل منطقة الجزاء للحصول على الكرة، واصطدم بحارس التشيك توماش فاتسليك. وبعد الاصطدام سقط رونالدو على الأرض وهو ينزف، ليسرع الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال إلى إسعافه.

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Cristiano Ronaldo manages to continue playing despite having such an injury 🩹🩹#NationsLeague #Portugal pic.twitter.com/PVR6xxUONn — Mohammed (@ZAJD01) September 24, 2022

ورفع منتخب البرتغال رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وتجمّد رصيد منتخب التشيك عند 4 نقاط في المركز الرابع.