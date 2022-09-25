مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 25 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة، الدنمارك ضد فرنسا، وهولندا ضد بلجيكا فى دوري الأمم الأوروبية.



مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

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مولدوفا X ليشتنشتاين – الساعة 3 عصرا



إذربيجان X كازاخستان – الساعة 6 مساء



سلوفاكيا X روسيا البيضاء – الساعة 6 مساء



النمسا X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء



الدانمارك X فرنسا – الساعة 8:45 مساء



هولندا X بلجيكا – الساعة 8:45 مساء



ويلز X بولندا – الساعة 8:45 مساء



جزر فاروه X تركيا – الساعة 8:45 مساء



لوكسمبرج X ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء









مواعيد مباريات دولية ودية أندورا X لاتفيا – الساعة 3 عصرامولدوفا X ليشتنشتاين – الساعة 3 عصراإذربيجان X كازاخستان – الساعة 6 مساءسلوفاكيا X روسيا البيضاء – الساعة 6 مساءالنمسا X كرواتيا – الساعة 8:45 مساءالدانمارك X فرنسا – الساعة 8:45 مساءهولندا X بلجيكا – الساعة 8:45 مساءويلز X بولندا – الساعة 8:45 مساءجزر فاروه X تركيا – الساعة 8:45 مساءلوكسمبرج X ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء





المكسيك X بيرو – الساعة 3 صباحا







مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة جواتيمالا X كولومبيا – الساعة 1:30 صباحاالمكسيك X بيرو – الساعة 3 صباحا

الزمالك X إليكت سبورت – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

المصدر: جول