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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

Lebanon 24
25-09-2022 | 05:00
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تقام اليوم الأحد 25 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة، الدنمارك ضد فرنسا، وهولندا ضد بلجيكا فى دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
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أندورا X لاتفيا – الساعة 3 عصرا              

مولدوفا X ليشتنشتاين – الساعة 3 عصرا                       

إذربيجان X كازاخستان – الساعة 6 مساء             

سلوفاكيا X روسيا البيضاء – الساعة 6 مساء                           

النمسا X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء                

الدانمارك X فرنسا – الساعة 8:45 مساء             

هولندا X بلجيكا – الساعة 8:45 مساء        

ويلز X بولندا – الساعة 8:45 مساء                     

جزر فاروه  X تركيا – الساعة 8:45 مساء                    

لوكسمبرج X ليتوانيا – الساعة 8:45 مساء                    


 

مواعيد مباريات دولية ودية
 
جواتيمالا X  كولومبيا – الساعة 1:30 صباحا

المكسيك  X  بيرو – الساعة 3 صباحا

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 
الزمالك  X إليكت سبورت – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
 
المصدر: جول
 
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