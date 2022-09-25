أسعار تذاكر مباراة تونس والبرازيل تشهد ارتفاعًا جنونيًا!

كشفت تقارير إعلامية أنّ أسعار تذاكر مباراة تونس والبرازيل ارتفعت ارتفاعًا جنونيًا، قبل المباراة المرتقبة، والتي ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس على ملعب "حديقة الأمراء" معقل نادي باريس سان جيرمان.

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ويواجه المنتخب التونسي نظيره البرازيلي وديا، يوم الثلاثاء 27 أيلول الجاري، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول.





ولاقت تذاكر المواجهة بين منتخب تونس والبرازيل إقبالًا قياسيًا وخاصّةً من قبل الجماهير التونسية التي تعيش في فرنسا.



صعوبة شراء تذاكر مباراة تونس والبرازيل

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية فإن تذاكر المباراة غير متوفرة، كما أكدت العديد من الصفحات غير الرسمية أن سعر التذكرة الواحدة وصل لمبلغ 1000 يورو، وهو ما مثل قرابة 10 أضعاف سعرها الحقيقي، في ظل الطلبات الكبيرة من الجالية التونسية التي تُقيم بفرنسا.





وتُواجه الجماهير التونسية صعوبة في الحصول على تذاكر المباراة؛ إذ أكد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء في تصريح عبر إذاعة "موزاييك" أنّ لا علاقة للاتحاد بموضوع تذاكر المباراة الودية أمام المنتخب البرازيلي بحكم أنّ البرازيل هي الطرف المنظم، وتستضيف تونس على أراضي فرنسية.



يُذكر أنّ منتخب تونس وقع في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم رفقة فرنسا، الدنمارك، أستراليا؛ بينما وضعت قرعة المونديال منتخب البرازيل في المجموعة السابعة رفقة صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المصدر: WIN WIN