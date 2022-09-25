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رياضة

راقصة في بطولة في تونس... ومندوب الشؤون الثقافية في ورطة (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2022 | 05:26
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أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، الجمعة، أنه تم إعفاء ذاكر العكرمي من مهام مندوب الشؤون الثقافية بنابل.

كما أعلنت الوزارة، في بيان، عن تكليف نوال الكداشي بمهام الإشراف على تسيير المندوبية المذكورة بصفة مؤقتة إلى حين تعيين مندوب جديد، وذلك على خلفية حضور راقصة شرقية في حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد بالحمامات في الـ17 من الشهر الجاري.
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وقد أثار عرض للرقص الشرقي في حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد بالحمامات موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عدد من التونسيين في تعليقاتهم عن غضبهم مما حدث، مطالبين بمحاسبة القائمين على تنظيم البطولة، وبشكل خاص اتحاد كرة اليد التونسي، وطالبوا رئيس الاتحاد بحفل يليق بتونس وبتاريخ كرة اليد التونسية.

وبدوره، اتهم الاتحاد التونسي لكرة اليد، المندوبية الجهوية للثقافة ووزارة الثقافة، بإشرافها على حفل الافتتاح ومنها الترتيبات المالية.

وقال الاتحاد التونسي إنه تفاجأ بمضمون حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد في الحمامات.
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