بعد ثنائية صلاح في النيجر... إليكم ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر

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اقترب النجم المصري محمد صلاح، خطوة جديدة من لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما قاد "الفراعنة" للفوز على النيجر في مباراة ودية الجمعة الماضي.وأحرز صلاح هدفين ليساهم في فوز منتخب بلاده بثلاثية دون رد.وبهذين الهدفين، رفع صلاح رصيده إلى 49 هدفا دوليا، ليصبح على بعد 20 هدفا من الهداف التاريخي لمنتخب مصر، المهاجم المعتزل حسام حسن.وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر:1- حسام حسن- 69 هدفا2- محمد صلاح – 49 هدفا3- حسن الشاذلي – 42 هدفا4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا5- أحمد حسن – 33 هدفا6- عمرو زكي – 30 هدفا7- عماد متعب – 28 هدفا8- أحمد الكأس – 25 هدفا9- محمود الخطيب – 24 هدفا10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا