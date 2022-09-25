Advertisement

رياضة

بعد ثنائية صلاح في النيجر... إليكم ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-994038-637997058516784848.png
Doc-P-994038-637997058516784848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقترب النجم المصري محمد صلاح، خطوة جديدة من لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما قاد "الفراعنة" للفوز على النيجر في مباراة ودية الجمعة الماضي.

وأحرز صلاح هدفين ليساهم في فوز منتخب بلاده بثلاثية دون رد.
Advertisement

وبهذين الهدفين، رفع صلاح رصيده إلى 49 هدفا دوليا، ليصبح على بعد 20 هدفا من الهداف التاريخي لمنتخب مصر، المهاجم المعتزل حسام حسن.

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب مصر:

1- حسام حسن- 69 هدفا

2- محمد صلاح – 49 هدفا

3- حسن الشاذلي – 42 هدفا

4- محمد أبو تريكة – 38 هدفا

5- أحمد حسن – 33 هدفا

6- عمرو زكي – 30 هدفا

7- عماد متعب – 28 هدفا

8- أحمد الكأس – 25 هدفا

9- محمود الخطيب – 24 هدفا

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-25
07:47 | 2022-09-25
05:26 | 2022-09-25
05:00 | 2022-09-25
04:40 | 2022-09-25
02:00 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website