تشواميني.. رحلة نجم ريال مدريد إلى صدارة لاعبي خط الوسط بالعالم

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بالتزامن مع انطلاقته المتألق مع ريال مدريد، استطاع النجم الفرنسي الشاب، أورلين تشواميني، أن يفرض نفسه كأحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم، مما جعله ورقة هامة بيد مدرب "منتخب الديوك"، ديدييه ديشان.وترى صحيفة "أس" الإسبانية أن تشواميني، البالغ من العمر 22 عاما، بات من أبرز لاعبي خط الوسط، وبالتالي فإنه سوف يلعب دورا هاما مع منتخب فرنسا في مونديال القطر الذي سوف ينطلق في نوفمبر القادم.وكان نجم موناكو السابق، قد قدم أداءً رائعًا في المباراة التي جمعت منتخب فرنسا مع نظيره النمساوي في إطار بطولة دوري أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز أبطال العالم بهدفين مقابل لاشيء.وخلال المباراة، أثبت تشواميني تألقه في التداخلات مع الكرة، وعمل بشكل جيد كحلقة وصل بين لاعبي خط الوسط والمهاجمين، وكاد أن يسجل هدفا لا ينسى بضربة مقصية في الشوط الأول، لكن الحارس النمساوي، باتريك بينتز، استطاع أن يتصدى لتلك الكرة بمساعدة من عارضة المرمى.ولم يمر أداء النجم الأسمر دون أن يلاحظه أحد من قبل الصحافة الفرنسية، فقد منحته صحيفة ليكيب، المسؤولة عن تقييمات لاعبي المنتخب الفرنسي، 7 درجات وسلطت الضوء على قدرته على الاندماج مع نجم الفريق، كيليان مبابي.بديل مثالي لكاسيميروفي بدايته في مدريد استطاع تشواميني تجنب ضغوط تولي المسؤولية التي كانت ملقاة الأسطورة البرازيلي كاسيميرو والذي رحل إلى مانشستر يونايتد.وبدا تألق النجم الفرنسي واضحا خلال المباراة الأخيرة التي جمعت "الميرنغي" مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية الملتهب، وساهم في صنع أول هدف بتمريرة سحرية لزميله الشاب، رودريغو.وتزداد فرص تشواميني في أن يكون لاعبا أساسيا بالمنتخب الفرنسي، وذلك مع إقصاء نجم تشيلسي الإنكليزي، نغولو كانتي، بسبب الإصابات، وعدم التعافي التام للاعب يوفنتوس الإيطالي، بول بوغبا، والذي يعاني من مشاكل في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية كانون الأول القادم.منذ ظهوره الأول مع منتخب فرنسا في تشرين الأول 2021، لم يفوت تشواميني أي مباراة لمنتخب بلاده، إذ من المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم كرة القدم العالميين لسنوات عديدة قادمة.