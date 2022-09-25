Advertisement

رياضة

بوغبا يعترف: استخدمت الساحر لهذه الأسباب

Lebanon 24
25-09-2022 | 07:47
A-
A+
Doc-P-994084-637997142342850732.jpg
Doc-P-994084-637997142342850732.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعيش النجم الفرنسي بول بوغبا أسوأ موسم في حياته، فبعد الإصابة التي قد تبعده عن كأس العالم، تواصل قضيته الغريبة مع شقيقه، بالكشف عن تفاصيل جديدة متعلقة بالابتزاز والسحر.

وشن الشقيق الأكبر لبوغبا حملة شرسة هذا الشهر، وتوعد بكشف تفاصيل صادمة عن لاعب خط الوسط الفرنسي.
Advertisement

لاحقا، زعم ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال ماتياس إن بوغبا لجأ إلى استخدام السحر من أجل إيذاء زميله مبابي، مضيفا في تغريدة عبر "تويتر": "مبابي، ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كل شيء صحيح ومثبت والساحر معروف، أشعر بالأسف لهذا الأخ، المنغمس في السحر، ليس من الجيد أن يكون لديك منافق وخائن بالقرب منك".

واستنكر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا هذه الاتهامات، وأكد بأنها تهديدات ومحاولات ابتزاز من عصابة منظمة ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالكشف عن أمور كبيرة.
 
بوغبا يعترف باستخدام السحر

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، الأحد، أن بوغبا استعان بالفعل بساحر لمساعدته في مسيرته المليئة بالإصابات.

ومع ذلك، فقد نفى النجم الفرنسي بشدة أن يكون لذلك أي علاقة بمبابي، وقال إنه "لم يقصد أبدا إيذاء أي شخص".

وأخبر بوغبا المحققين العاملين في المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة أنه استعان بساحر "لتوفير الحماية من الإصابة" وأيضا "لمساعدة الأطفال الفقراء في إفريقيا"، وهو كان على اتصال به من خلال منظمة إغاثة.

وتأتي قضية السحر والابتزاز في توقيت سيء جدا بالنسبة لبوغبا، الذي يحاول التركيز على العودة من إصابته، واللحاق بالمشاركة في كأس العالم الذي سينطلق بعد أقل من شهرين.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-09-25
08:00 | 2022-09-25
05:26 | 2022-09-25
05:00 | 2022-09-25
04:40 | 2022-09-25
02:00 | 2022-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website