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رياضة
بوغبا يعترف: استخدمت الساحر لهذه الأسباب
Lebanon 24
25-09-2022
|
07:47
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يعيش النجم الفرنسي بول بوغبا أسوأ موسم في حياته، فبعد الإصابة التي قد تبعده عن كأس العالم، تواصل قضيته الغريبة مع شقيقه، بالكشف عن تفاصيل جديدة متعلقة بالابتزاز والسحر.
وشن الشقيق الأكبر لبوغبا حملة شرسة هذا الشهر، وتوعد بكشف تفاصيل صادمة عن لاعب خط الوسط الفرنسي.
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لاحقا، زعم ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وقال ماتياس إن بوغبا لجأ إلى استخدام السحر من أجل إيذاء زميله مبابي، مضيفا في تغريدة عبر "تويتر": "مبابي، ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كل شيء صحيح ومثبت والساحر معروف، أشعر بالأسف لهذا الأخ، المنغمس في السحر، ليس من الجيد أن يكون لديك منافق وخائن بالقرب منك".
واستنكر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا هذه الاتهامات، وأكد بأنها تهديدات ومحاولات ابتزاز من عصابة منظمة ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالكشف عن أمور كبيرة.
بوغبا يعترف باستخدام السحر
وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، الأحد، أن بوغبا استعان بالفعل بساحر لمساعدته في مسيرته المليئة بالإصابات.
ومع ذلك، فقد نفى النجم الفرنسي بشدة أن يكون لذلك أي علاقة بمبابي، وقال إنه "لم يقصد أبدا إيذاء أي شخص".
وأخبر بوغبا المحققين العاملين في المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجريمة المنظمة أنه استعان بساحر "لتوفير الحماية من الإصابة" وأيضا "لمساعدة الأطفال الفقراء في إفريقيا"، وهو كان على اتصال به من خلال منظمة إغاثة.
وتأتي قضية السحر والابتزاز في توقيت سيء جدا بالنسبة لبوغبا، الذي يحاول التركيز على العودة من إصابته، واللحاق بالمشاركة في كأس العالم الذي سينطلق بعد أقل من شهرين.
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