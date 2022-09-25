دجوكوفيتش يخطف الأنظار بعودته القوية في كأس ليفر

ولم يستطع تيافو، الذي بلغ الدور قبل النهائي في أميركا المفتوحة، إيقاف إعصار دجوكوفيتش الذي انتصر 6-1 و6-3، ليتقدم فريق المدرب بيورن بورج 6-4 في النتيجة الإجمالية.



وبعدها انضم إلى بريتيني الذي تغلب عليه اللاعب الصربي في نهائي ويمبلدون 2020، خلال الانتصار على الثنائي جاك سوك وأليكس دي مينو 7-5 و6-2 ليتقدم فريق أوروبا 8-4 قبل خوض آخر 4 مباريات، الأحد.

ويحصل الفائز في الفردي على نقطة واحدة الجمعة، ونقطتين السبت، و3 نقاط الأحد. ويحتاج الفريق الفائز إلى 13 نقطة لحسم لقب كأس ليفر.وبعد مباراة فيدرر الأخيرة، والدموع التي انهمرت، الجمعة، اعتقد البعض أن الأجواء ستكون فاترة، لكن جاء الأداء الرائع ووجود اللاعب السويسري على مقاعد البدلاء ليضمنا يوماً مثيراً.وتغلب الإيطالي بريتيني، الذي شارك بدلاً من فيدرر في منافسات الفردي، على أوجيه-ألياسيم بنتيجة 7-6 و4-6 و10-7.لكن الأميركي تيلور فريتز أدرك التعادل 4-4 لفريق العالم أمام فريق أوروبا عقب فوزه على كاميرون نوري الذي شارك بدلاً من رافاييل نادال عقب انسحاب اللاعب الإسباني في وقت سابق لأسباب شخصية.وانتصر فريتز 6-1 و4-6 و10-8، ليثبت التطور الهائل في فريق جون مكنرو بعد الخسارة 14-1 في العام الماضي في بوسطن خلال النسخة الرابعة من البطولة.وقام فيدرر مع زملائه في فريق أوروبا ومن بينهم آندي موراي، بعمل جيد لرفع الروح المعنوية لنوري.واقترح فيدرر، الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، على اللاعب البريطاني المصنف الثامن عالمياً تسديد الإرسال والتقدم إلى الشباك، وهو ما فعله نوري لكن فريتز رد بضربة من فوقه.وقال نوري: "إذا وجهك روجر فيدرر للعب بطريقة ما، فلا توجد أي فرصة لعدم إتباعها، خاصة عندما تلعب لفريق أوروبا".وتسبب قرار دجوكوفيتش بعدم أخذ لقاح فيروس كورونا في غيابه عن بطولة أميركا المفتوحة، وهو ما فتح الباب أمام كارلوس ألكاراز للفوز باللقب وانتزاع صدارة التصنيف العالمي.لكن دجوكوفيتش وجه تحذيراً للجميع بأنه ينوي استكمال ما بدأه عندما انتصر على نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون ليحقق لقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى.ولم يخسر دجوكوفيتش أي نقطة عند امتلاك الإرسال في المجموعة الأولى، وكانت ضرباته متقنة.وخسر تيافو إرساله في بداية المجموعة الثانية، لكنه اكتسب بعض الزخم وحصل على فرصة لكسر إرسال دجوكوفيتش، أنقذها اللاعب الصربي بضربة رائعة.وحسم دجوكوفيتش المباراة في أكثر من ساعة واحدة بقليل.وقال دجوكوفيتش: "لم ألعب منذ عدة أشهر لذا أنا سعيد بمواصلة الانتصارات، يمكنني القول إنني قدمت أداءاً جيداً".وكال دجوكوفيتش المديح لفيدرر وليلته الأخيرة، وقال: "إنها واحدة من أجمل اللحظات التي شهدتها في حياتي".